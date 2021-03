Philippe Gilbert (38) blinkt weer in zijn vel. Net op tijd, want over tien dagen is er Milaan-Sanremo en de jongste twee jaar is dat voor hem dé koers van het jaar geworden. Straks duikt de hashtag #StriveforFive” weer overal op, maar de vedette van Lotto Soudal maak je niets meer wijs. “Voor- en achteraf kan je van alles verklaren, maar alleen winnen telt.”