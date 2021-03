Duitsers kunnen gewoon in hun lokale supermarkt terecht voor een doosje snelle coronazelftests. — © Sven Dillen

Aken

In ons land is de verkoop aan particulieren voorlopig nog verboden, maar in de Duitse supermarkten vliegen de coronazelftests sinds zaterdag de deur uit. Wij trokken naar Aken, waar de winkeliers de vraag amper kunnen bijhouden.