Tien bewoners van rusthuis De Bekelaar in Lommel raakten besmet, terwijl ze een maand geleden al gevaccineerd zijn. — © Geert Van Baelen

Lommel

In rusthuis De Bekelaar in Lommel zijn tien bewoners besmet. Nochtans kregen ze al ruim een maand geleden hun tweede dosis van het coronavaccin. “Na vaccinatie heb je 50 tot 70 procent minder kans om besmet te geraken, maar besmetting is dus wel nog altijd mogelijk”, zegt viroloog Steven Van Gucht.