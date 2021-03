Hasselt

Ruim 1.600 politiemensen zijn dinsdagochtend op meer dan 200 plaatsen over het hele land binnengevallen. In Limburg werden een 30-tal huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om een van de grootste acties tegen georganiseerde misdaad ooit in ons land: 17 ton cocaïne en 1,2 miljoen euro werden tijdens het onderzoek in beslag genomen.