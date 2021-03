Het broedseizoen van albatrossen in het Nieuw-Zeelandse natuurreservaat Taiaroa Head is elk jaar via een livestream te volgen. Enkele dagen geleden kon een camera een van de grote zeevogels vastleggen die een iets minder elegante landing maakte en letterlijk op z’n bek ging. De faceplant werd enkel door een kuiken gezien, maar gaat dankzij de webcam nu de wereld rond.