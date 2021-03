De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de oom van de 12-jarige Ilias uit Mortsel veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijk voor ontvoering. Benyamine E. (26) uit Berchem was in september met zijn neefje op een zwerftocht vertrokken, zonder zijn ouders in te lichten. De verdediging betwistte dat er sprake was van ontvoering, maar de rechtbank vond de feiten bewezen.