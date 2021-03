Vaccinoloog Isabel Leroux-Roels pleit voor één coronaprik voor wie al besmet was

Vaccinoloog Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) pleit ervoor om mensen die al een coronabesmetting hebben doorgemaakt niet twee maar slechts één dosis van het coronavaccin te geven. Dat deed ze dinsdagavond in Terzake.

“We zien bij deze mensen al een heel sterke en snelle immuunreactie vanaf de eerste dosis”, zegt Leroux-Roels. “Bij hen heeft een tweede dosis eigenlijk weinig toegevoegde waarde. Het lijkt erop alsof hun plafond van antilichamen na één prik al bereikt is.”

Dat zou betekenen dat de vrijgekomen dosissen ingezet kunnen worden bij andere mensen. Frankrijk doet het al sinds begin maart op die manier, en in Nederland adviseerde de Gezondheidsraad dinsdag hetzelfde. “Dat geeft aan dat er toch winst mee te boeken is”, aldus Leroux-Roels. “Die is misschien niet heel groot, en we moeten de voor- en nadelen wel goed afwegen, maar de schaarste aan vaccins lijkt toch ook nog niet meteen af te nemen.” De kwestie zal volgende week opnieuw besproken worden door de Hoge Gezondheidsraad.