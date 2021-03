Twaalf Worldtourteams aan de start in Bredene-Koksijde Classic

Als het van organisator Bert Pattyn afhangt, mag het andermaal tot een koninklijke massasprint komen op de Ter Duinenlaan van Koksijde. De startplaats blijft Bredene, maar wordt verplaatst van het Staf Versluyscenter naar het Sportcentrum Ter Polder. Van daaruit gaat het richting Gistel, Middelkerke, Diksmuide, Alveringem en Ieper om zo koers te zetten richting Heuvelland. Daar wacht na 79 kilometer met de Monteberg de eerste helling van de dag. Men trekt dan een lus waarin de beklimming zit van de Kemmelberg, Rodeberg, Sulferberg en Scherpenberg. Na een tweede passage op de Monteberg, Kemmelberg en Rodeberg gaat het verder naar Poperinge en Veurne om dan de poldervlakte van De Moeren in te trekken. Na 166 kilometer vat men de drie plaatselijke ronden van elk 11,3 kilometer op en rond de Ter Duinenlaan in Koksijde aan.

Er komen dit jaar twaalf WorldTeams aan de start. ”Wij kunnen dit jaar organiseren dankzij onze toppartners”, meldt koersdirecteur Stefaan Decleir. “Zonder hen was dit hele evenement niet mogelijk geweest onder het gedreun van COVID-19. Onze koers kan door de jaren heen terugplooien op enkele vaste waarden. Ons parcours slingert vanuit Bredene naar het Heuvelland en via de polders naar Koksijde. Dit met als bondgenoot of vijand de wind die steeds heerst in de finale van onze wedstrijd. Wij kunnen bovendien steeds terugvallen op een meer dan stevig deelnemersveld. Dit jaar tekenden twaalf WorldTeams in. Wat mij betreft mag het opnieuw op een massasprint uitdraaien.”

In de vorige editie ging de eindzege naar de Duitser Pascal Ackermann. Hij haalde het toen na een massasprint van de Deen Kristoffer Halvorsen, die na zijn winst in 2017 voor de tweede keer op rij tweede werd. Alvaro Hodeg griste bij de laatste editie de nog resterende podiumplaats mee.

De deelnemende ploegen:

WorldTeams: BORA-hansgrohe, Ineos Grenadiers, Lotto Soudal, Deceuninck-Quick.Step, Team Qhubeka Assos, Cofidis, Israel Start-Up Nation, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Groupama-FDJ, Team DSM, Intermarché-Wanty Gobert.

ProTeams: Team Arkéa-Samsic, Alpecin-Fenix, Delko-Marseille, Total Direct Energie, Bardiani-CSF, Sport Vlaanderen-Baloise, BB Hotels p/b KTM, Bingoal-WB, Vini Zabu, UNO X.

Continentale ploegen: Tarteletto-Isorex, Beat, Xelliss-Roubaix.