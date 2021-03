Belgian Futsal Devils verliezen zwaar in Italië maar blijven tweede in hun EK-poule

De Belgian Futsal Devils hebben dinsdag met 4-1 verloren in Italië, de Europese kampioen van 2003 en 2014, tijdens de kwalificaties voor het EK Futsal in 2022. De mannen van bondscoach Karim Bachar blijven wel tweede in hun poule.

Steven Dillien (11’) opende de score voor België, Alex Merlim (20’) maakte net voor de rust gelijk. Na de pauze schakelden de Italianen een versnelling hoger. Viera (28’, 30’) telde de Belgen uit met twee doelpunten in evenveel minuten. In het slot maakte Felipe Tonidandel (37’) er nog 4-1 van. De Italianen kregen ook nog een penalty, maar die werd gestopt door doelman Moustafa Idrissi.

De Futsal Devils begonnen in januari hun campagne met een 3-3 gelijkspel tegen Finland. Daarna volgden een 6-2 zege tegen Montenegro en een 4-3 nederlaag tegen datzelfde Montenegro. Op 8 april komt Italië naar de Country Hall in Luik. Vijf dagen later eindigen de Belgen hun campagne met een wedstrijd in en tegen Finland.

In het klassement blijven de Belgen tweede met vier punten, Italië telt twaalf punten en is zeker van groepswinst. Nummer drie Finland heeft net als België vier punten, Montenegro telt er drie.

De winnaars van de acht poules en de beste zes runner-ups plaatsen zich voor de eindronde. De twee andere tweedes spelen een barrageduel voor het laatste ticket. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen.