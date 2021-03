Ook Zonhoven hangt regenboogvlag uit tegen homohaat

Op verschillende plaatsen in ons land zijn de regenboogkleuren - het symbool van de holebi-gemeenschap - al uitgehangen. Gemeenten en organisaties doen dat na de tragische dood van een 42-jarige man uit Beveren. De homoseksuele man kwam om het leven na extreem geweld. Enkele verdachte jongeren zijn opgepakt. Zij zouden gehandeld hebben uit haat naar homo’s.

“Onze gemeente wil het signaal geven dat er in onze gemeente en in ons land geen enkele plaats is voor haat”, zegt burgemeester Johny De Raeve (Open Vld). “Hier mag je zijn wie je bent, graag zien wie je wil en dat tonen aan de hele wereld. Koppels zouden nooit bang moet zijn om hun liefde voor mekaar op straat te tonen.” Burgemeester De Raeve is tevreden dat heel wat inwoners uit zijn gemeente ook spontaan boodschappen van tolerantie delen op sociale media. “Op die manier laten we samen zien dat holebirechten fundamenteel zijn.”

TR