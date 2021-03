Bekende tv-presentator stopt met programma na negatieve opmerkingen over Meghan

In het Verenigd Koninkrijk heeft het interview van prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey heel wat commotie veroorzaakt. Tv-presentator Piers Morgan, een van de meest uitgesproken criticasters van het paar, gaf maandag tijdens ‘Good morning Britain’ zijn gepeperde mening. De zender maakte dinsdag bekend ze de samenwerking stopzetten.(fc)

De Britse presentator Piers Morgan stopt bij het programma Good Morning Britain dat hij sinds 2014 presenteerde. Dat maakt de Britse televisiezender ITV dinsdag bekend. Hij kreeg veel kritiek op zijn negatieve uitspraken over Meghan Markle. ‘Na gesprekken met ITV heeft Piers Morgan besloten dat het nu tijd is om Good Morning Britain te verlaten. ITV respecteert zijn beslissing en heeft er niets aan toe te voegen’, aldus de zender in een verklaring.

De tv-zender ITV, dat ‘Good morning Britain’ uitzendt, heeft Morgan eerder op dinsdag aangesproken op zijn uitspraken in het programma en op Twitter. De zender zet zich naar eigen zeggen in voor de ondersteuning van mentale gezondheid en kan naar eigen zeggen niet controleren wat Morgan op Twitter zet. ‘Bij ITV proberen we elke dag vele verschillende stemmen te vertegenwoordigen, het gaat niet om één mening.’