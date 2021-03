Cuba wil naar het WK voetbal en roept voor het eerst spelers op die in het buitenland spelen

De Cubaanse voetbalbond (AFC) heeft voor het eerst spelers opgeroepen die in het buitenland wonen. De Cubanen werken op 24 en 28 maart kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2022 in Qatar af tegen Guatemala en Curaçao.

Vier spelers die in het buitenland actief zijn worden opgeroepen, net als zeven andere spelers die nog in Cuba voetballen maar wel al de toelating hebben gekregen om in een buitenlandse competitie aan de slag te gaan. Dat liet technisch directeur Pablo Elier Sanchez dinsdag weten op een persconferentie. De voetballers die buiten Cuba aan de slag zijn, spelen in Brazilië, Spanje en de Verenigde Staten.

De supporters en enkele leden van de nationale ploeg vroegen al langer om spelers uit het buitenland bij de nationale ploeg te betrekken, zeker omdat de resultaten niet goed waren. AFC gaf daar al een eerste keer gehoor aan in november door enkele spelers die in het buitenland spelen in te schrijven, onder wie Onel Hernandez van Norwich City, die beschouwd wordt als de beste Cubaanse voetballer.

Cuba slaagde er nog maar één keer in om zich te plaatsen voor een WK voetbal, in 1938.