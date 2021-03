Diefstallenplaag op kerkhof Kuringen, stad plaatst camera

De begraafplaats in Kuringen wordt geplaagd door een reeks diefstallen. Bloemen en emotionele aandenkens worden er ontvreemd en niemand weet wie er achter zit. De stad Hasselt grijpt in en plaatst binnenkort een camera aan de ingang van de begraafplaats. Ook doet de stad een oproep om aangifte te doen bij de lokale politie, want dat gebeurt veel te weinig. Ook de Hasseltse Hilda Manshoven kan er over meespreken. Op 16 maanden tijd zijn er drie waardevolle stukken verdwenen aan het graf van haar 26-jarige zoon.