Het zal misschien eventjes gestoken hebben bij Nils Schouterden dat zijn ex-club Eupen zaterdag tegen Standard strijdt om een plaats in de bekerfinale. Maar wie altijd de droom had om in het buitenland te voetballen en op z’n 32ste plots naar Cyprus kan, twijfelt niet. “Ik heb het naar mijn zin, maar ik ben hier niet op vakantie”, getuigt de ex-speler van STVV vanonder de mediterrane zon in Larnaca.