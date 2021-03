TIPS. Eitjes om veilig te delen, rugzak van waterflessen

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Een eitje om te pellen

Komaf maken met die doffe winterhuid? Dit ei van Babor met gouden rand kun je letterlijk pellen. Het zit zo: achter veertien genummerde deurtjes met marmerlook, vind je evenveel ampoules vol middeltjes die je gezicht in twee weken tijd klaarstomen voor de lente. Daarbij hoort onder meer een product dat de hydratatie van je huid boost. Leuk voor jezelf of om cadeau te doen, want je kunt de naam van de ontvanger personaliseren. Prijs: 46,90 euro

be.babor.com

Eitjes om te delen

Alle paaseitjes opeten nadat je er één uit een schaaltje hebt genomen? Dat kan en is veilig wat betreft het coronavirus, maar het Belgische Neuhaus heeft iets gevonden om paaseitjes coronaproof te delen. In het paasgamma zit een ronde doos met 48 eitjes, per smaakje verdeeld over zes verschillende compartimenten. Het pastelkleurige ontwerp met vlinderprint kun je nadien integreren in je interieur. Als juwelendoosje, bijvoorbeeld. Prijs: 49 euro.

www.neuhauschocolates.com

Multifunctionele sjaal

De Belgische ontwerpster Charlotte Beaude lanceert haar eerste accessoirelijn en daartoe behoren handtassen, maar ook zijden en kasjmieren sjaals. De zijden foulards hebben geometrische prints, die knipogen naar art deco en kun je op verschillende manieren inzetten om je look een glamoureuze toets mee te geven. Als haaraccessoire, sjaal, of nonchalant rond de pols. Ja, als je juist knoopt, kun je de grootste sjaals gebruiken om een jurk van te maken. Prijzen variëren tussen 54 en 365 euro.

charlotte-beaude.com

Rugzak van waterflessen

Als we straks weer vlotter dagtrips kunnen plannen, komt een rugzak goed van pas om een hapje en een drankje mee te nemen. En misschien is een exemplaar uit de nieuwe ecologische collectie van Herschel Supply wet je zoekt. Alle modellen zijn gemaakt van honderd procent gerecycleerde materialen, waaronder waterflessen. Deze werden schoongemaakt, gesmolten, gesponnen, tot stof geweven en uiteindelijk tot tassen genaaid. Prijs: vanaf 74,95 euro.

www.herschel.eu