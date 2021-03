Problemen voor Johnson & Johnson: levering van 55 miljoen vaccins in het gedrang

LEES OOK. Brengt vaccin van Johnson & Johnson redding met vroegere levering en slechts één prik?

Johnson & Johnson zou hebben gezegd dat het niet onmogelijk is om dat doel te halen, maar het zou zich wel terughoudend hebben opgesteld. Het bedrijf zou de EU daarom vorige week op de hoogte hebben gebracht van problemen met apparatuur en bestanddelen van vaccins. Die hebben de doelstelling om voor eind juni de tientallen miljoenen dosissen te leveren “onder druk” gezet, aldus de bron. Het vaccin van Johnson & Johnson wordt naar verwachting deze week goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Er zouden dit jaar in totaal ongeveer 200 miljoen doses geleverd moeten worden aan de EU. Ons land heeft er in totaal 5,2 miljoen aangekocht.

De Europese Unie heeft naar eigen zeggen geen duidelijk zicht op de leverschema’s van Johnson & Johnson. Uit Duitse en Italiaanse documenten blijkt dat alvast de leveringen aan die landen in het derde kwartaal een stevig versnelling zouden kennen. In Nederland en Ierland houdt men rekening met een trage start in april en een versnelling tegen het einde van het tweede kwartaal.

De EU stelde zich eerder al vragen bij het productieproces bij Johnson & Johnson. Zo zouden vaccins die in Nederland geproduceerd worden naar de Verenigde Staten moeten worden verscheept om ze te bottelen, waarna ze weer naar de EU overgebracht worden voor verdeling onder de lidstaten. De EU probeert het bedrijf te steunen bij het opvoeren van zijn Europese productiecapaciteit.

De Europese toezichthouder heeft tot dusver drie coronavaccins goedgekeurd. Het gaat om middelen van Pfizer, Astrazeneca en Moderna. Het vaccin van Johnson & Johnson zou het eerste zijn waarbij mensen maar één prik hoeven te krijgen om optimaal beschermd te zijn. De levering van coronavaccins verloopt niet bepaald vlekkeloos. Eerder bleek AstraZeneca minder te kunnen leveren dan was toegezegd. Het zou een forse tegenvaller zijn voor de EU zijn als er weer sprake is van vertraging. Al zijn de mogelijke vertragingen bij Johnson & Johnson geen grote verrassing, want ook in de VS moest het initiële leverschema worden bijgesteld.