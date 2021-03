Jonge Zwitser Stefan Bissegger (22) wint nipt tijdrit in Parijs-Nice en is de nieuwe leider, Lampaert beste Belg

Stefan Bissegger (22) won de derde rit in Parijs-Nice, een individuele tijdrit van van 14,4 km in Gien. De jonge Zwitser van EF Education versloeg nipt de Fransman Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick-Step. Bissegger neemt ook de leiderstrui over van de Australiër Michael Matthews. Yves Lampaert was de beste Belg met een negende plaats.

Patrick Lefevere dacht dat de negende zege van Deceuninck-Quick-Step binnen was met de Fransman Remi Cavagna. Die was in de tijdrit in Gies sneller dan Primoz Roglic en niemand leek bij machte om nog beter te doen. Maar dat was buiten Stefan Bissegger gerekend, die een zucht sneller was. 22 is de jonge Zwitser van EF Education en tijdritspecialist. Dat bewees hij al met zijn tweede plaats dit seizoen in de tijdrit van de UAE Tour, na Filippo Ganna. Hij w erd pas vorig jaar prof op augustus en pakte zilver op het EK tijdrijden bij de beloften. Een jaar eerder deed hij hetzelfde in de wegrit. “Deze zege betekent heel veel voor mij”, reageerde Bissegger. “Ik heb hier heel hard voor gewerkt en veel getraind op mijn tijdritfiets. Tijdrijden is mijn specialiteit en ik vond hier een gedroomd parcours, ook niet te lang. Ik ben blij dat ik toppers als Roglic kan kloppen. Ik ben nog jong, maar heb getoond wat ik al kan. Hopelijk is dit een begin van een reeks mooie successen.

Bissegger neemt de leiderstrui over van de Australiër Michael Matthews. — © AFP

Van de klassementsmannen deed Primoz Roglic de beste zaak met een derde plaats.

Lampaert beste Belg

Beste Belg was Yves Lampart: hij werd negende, op 16 seconden van de winnaar. “Ik mag hier tevreden mee zijn. Ik pakte niet supergoed mijn bochten, maar voor de rest zat er toch stamp op. Het werd tijd dat ik eens een resultaat neerzette, want het openingsweekend was niet goed. En iedereen ging hier toch voluit. Alleen jammer dat Cavagna niet wint, het zou mooi zijn geweest voor hem en de ploeg.”

Tiesj Benoot (Team DSM) reed geen al te beste tijdrit en verloor meer dan een halve minuut op Roglic in de strijd om het eindklassement.

Woensdag wacht de renners in de ‘Koers naar de Zon’ een golvende etappe, over 187,6 kilometer tussen Chalon-sur-Saône en Chiroubles. Het peloton krijgt vier hellingen van tweede categorie voorgeschoteld.

Uitslag:

1. Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) in 00:17:34

2. Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) +1’”

3. Primož Roglic (Jumbo - Visma)+6”

4. Brandon McNulty (UAE Team Emirates)+9”

5. Søren Kragh (Team DSM)+10”

6. Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)+13”

7. Christophe Laporte (Cofidis)+ 13”

8. Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)+14”

9. Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step)+16”

10. Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation)+16”

Stand:

1. Stefan Bissegger (EF Education - Nippo)

2. Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step)+1”

3. Primož Roglic (Jumbo - Visma)+6”

4. Brandon McNulty (UAE Team Emirates)+9”

5. Michael Matthews (Team BikeExchange)+