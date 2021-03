Cercle Brugge gaat praten met coach Vanderhaeghe na racistisch grapje in match tegen KRC Genk

Uitgerekend in het weekend waarin de Pro League inzette op diversiteit, maakt het Belgische profvoetbal een belabberde indruk. Nadat Anderlecht-kapitein Albert Sambi-Lokonga de regenboogband “uit bijgeloof” niet zichtbaar droeg, blijkt nu dat Cercle Brugge-coach Yves Vanderhaeghe in de wedstrijd tegen Genk een racistisch grapje maakte tegen collega-trainer John van den Brom. Luid en duidelijk, terwijl de vierde ref tussen hen in stond.