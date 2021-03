Is het doek gevallen voor F.C. De Kampioenen? An ‘Bieke’ Swartenbroeckx lijkt het afscheid aan te kondigen in een interview met Dag Allemaal. Marijn ‘Boma’ Devalck hint eveneens op het einde in een reactie aan onze krant. Andere acteurs beweren dan weer dat er nog geen beslissing is genomen. En ook de VRT houdt een slag om de arm.