Gigi Hadid maakt comeback op catwalk met rood haar

Een half jaar geleden beviel model Gigi Hadid, die Nederlandse roots heeft, van haar dochtertje Khai. Inmiddels is heeft ze haar comeback gemaakt op de catwalk van Versace tijdens de Milanese modeweek. Opvallend is dat ze haar blonde haren rood liet verven door haarstylist Panos Papandrianos. Naar eigen zeggen is de switch er gekomen nadat ze de Netlix-reeks The queen’s gambit zag en inspiratie opdeed bij het hoofdpersonage: schaakwonder Beth Harmon. Hadid toonde aan haar miljoenen volgers via Instagram hoe de metamorfose tot stand kwam, zo zagen we de voormalige blondine via haar stories met rode verf in de kappersstoel zitten.

Anya Taylor-Joy als Beth Harmon in

Van blond naar rood overschakelen is volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt geen sinecure. “Als je een rode kleur aanbrengt op een blondgeverfde basis, dan zal de tint snel vervagen. Bij blonde lokken zijn de natuurlijke pigmenten uit het haar verwijderd. Het rode pigment heeft als het ware geen andere pigmenten om zich aan vast te hechten, daarom komen ze snel los en verdwijnt je kleur”, zegt hij. “Wil je toch van blond naar rood, dan zal je kapper wellicht kiezen voor een voorpigmentatie. Hierbij worden de lokken eerst voorzien van wat extra pigment. De tweede laag, in dit geval de rode kleur, zet zich zo beter vast.”

Tip: gebruik na een kleurwissel zoals Gigi een shampoo en conditioner met instant pigment om de tint langer levendig te houden.

