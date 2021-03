Piers Morgan na interview Harry en Meghan: ‘Ik werd er misselijk van’

In het Verenigd Koninkrijk heeft het interview van prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey heel wat commotie veroorzaakt. Tv-presentator Piers Morgan, een van de meest uitgesproken criticasters van het paar, gaf maandag tijdens ‘Good morning Britain’ zijn gepeperde mening. ‘Ze maken iedereen belachelijk.’

Het tv-netwerk ITV, dat ‘Good morning Britain’ uitzendt, heeft Morgan ondertussen aangesproken op zijn uitspraken in het programma en op Twitter. Het netwerk zet zich naar eigen zeggen in voor de ondersteuning van mentale gezondheid en kan naar eigen zeggen niet controleren wat Morgan op Twitter zet. ‘Bij ITV proberen we elke dag vele verschillende stemmen te vertegenwoordigen, het gaat niet om één mening.’ (fc)

