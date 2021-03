Start 29ste HBvL-Jeugdsterrencircuit uitgesteld tot eind mei

Met 2.155 deelnemers, gespreid over 20 tornooien, was het jeugdsterrencircuit ook in het voorbije coronajaar het grootste jeugdtornooi. — © Karel Hemerijckx

Dit seizoen organiseren we al voor de 29ste keer het HBVL-jeugdsterrencircuit. De eerste tornooien waren voorzien tijdens de paasvakantie, maar omwille van corona worden die jeugdsterrentornooien (Tenniscentrum Alken, Romershovense TC Jus In en Kim Clijsters Tennis Club), net zoals vorig jaar, verschoven naar de grote vakantie. Als corona het toelaat, gaat het jeugdsterrencircuit van start op 22 mei in TC Bocholt. Er staan dit jaar 34 jeugdtornooien op de kalender. Traditioneel sluiten we op 11 en 12 september af met de masters in GT Tessenderlo.