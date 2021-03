Politie Voeren heeft vorig weekend en maandag snelheidscontroles gehouden in de gemeente. Op meerdere plaatsen werd geflitst. Van de 621 gecontroleerden reden er 99 te snel. In de Varnstraat in Teuven reden vier gecontroleerden op tien te snel. Twee bestuurders kregen een boete omdat ze met gsm in de hand reden.