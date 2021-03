Lummen

Net als maandag dreef er dinsdag in Lummen ook heel wat olie op de Laam- en Mangelbeek en Demer. Al zowat 20 jaar drijft er regelmatig smurrie op de beken en vorig jaar was dat ook eind mei en begin juni. Het goedje belandt altijd in de Laambeek ter hoogte van de Dellestraat. Meerdere instanties zochten voor de tweede dag van waar de olie afkomstig was.