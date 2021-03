Riemst

Wijnpionier Jaap Van Rennes is postuum ereburger geworden van de gemeente Riemst. Van Rennes kocht het wijnkasteel Genoelselderen in Riemst en was de eerste die wijn verbouwde in Limburg. Hij zette daarmee de gemeente Riemst op de kaart, en dat verdiende een speciale titel volgens het gemeentebestuur.