Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en professor dr. Herman Goossens (UZA) hebben dinsdag in de basisschool GBS Molenstede in Diest het pilootproject met speekseltests voor leerkrachten voorgesteld. Het project is gestart in veertig Vlaamse basis- en secundaire scholen. Het gaat om scholen in de regio’s Diest, Antwerpen en Kortrijk.