Wasmand met luipaardprint - About You - 7,90 euro

Met beer - Luzinda - 21,99 euro via Bol

Krukje en mand in één - Wenko - 69,95 euro via Bol

Aquanova - 69,90 euro via De Bijenkorf

Personaliseerbare mand voor in de kinderslaapkamer - Vertbaudet - 25,99 euro

Grafisch vormgegeven mand met een vleugje scandi - House Doctor - 12,95 euro via Bol

Een ananasmand - AM.PM via La Redoute - 79 euro

Wasmanden die praktisch en stijlvol zijn in één: ze bestaan. Wij zetten exemplaren op een rij die gezien mogen worden in de bad- of slaapkamer omdat ze op zich decoratief zijn en rommelige hoopjes kleding elegant bundelen.