Kleuters van Klimaatschool helpen vogels

Het was de afgelopen maanden met momenten echt ijsberekoud. Voor ons, maar zeker voor de vogels, die geen voedsel en water meer vonden in het bevroren landschap.

De Klimaatschool wil graag zorg dragen voor onze planeet en daarom brachten de kleuters onder andere brood mee om aan de meeuwen te voederen. Er kwam er altijd eentje eerst piepen, en als er brood lag, ging hij de anderen roepen. En in een mum van tijd was alles weg!Voor de kleinere vogels hadden ze een ander plan. Voor de mezen hingen ze een voederhuisje, met een pot vogelpindakaas op. Dan gingen de kleuters zelf aan de slag om een voederhuisje voor zaden te maken. Ze beschilderden plankjes en timmerden deze vervolgens in elkaar. Het voederhuisje was klaar. Dan moesten alleen de flessen nog gevuld worden met allerlei zaden. Al doende ontdekten ze met welk materiaal dat het beste ging. Ophangen en… het vogelrestaurant was open. En dit in coronatijd! 