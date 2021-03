Drie Belgische turnsters vallen af voor Olympische Spelen

Tien Belgische turnsters blijven in aanmerking komen voor deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio (23 juli-8 augustus). Dat maakte Gymfed dinsdag bekend. Na de selectietest van vrijdag vielen drie gymnastes af.

Het gaat om Julie Vandamme, Jade Vansteenkiste en Margaux Dandois. Zij behoorden tot de oorspronkelijke preselectie, maar gaan niet verder op het olympisch traject. Het drietal blijft in de toekomst wel trainen met de olympische ploeg, maar er wordt voor hen een alternatief traject opgesteld. Dandois en Vansteenkiste kampen momenteel ook met blessures, waardoor ze even rust nemen.

De tien overgebleven atleten zijn Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart, Fien Enghels, Margaux Daveloose, Noémie Louon, Lisa Vaelen, Kéziah Langendock, Jutta Verkest en Charlotte Beydts.

In hun verdere ‘Road to Tokyo’ nemen de Belgische gymnastes deel aan het Europees kampioenschap (21-25 april) in het Zwiterse Bazel en de Flanders International Team Challenge (25-27 juni) in Gent. Begin juni zal een derde preselectie bekendgemaakt worden. Na het event in Gent zal de definitieve selectie voor Tokio worden bekendgemaakt.