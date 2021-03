COLUMN FRANCIS MASURE: Appartement te koop

Je kon er in Sint-Truiden niet naast kijken de laatste paar weken. Vanaf morgen begint de lanceringsweek van het nieuwbouwproject Park Coëme. Intussen al met een week verlengd door het grote succes. Versbakken bouwpromotor Vossius heeft zich ‘Voluit’ gesmeten op de promotie van dit naar eigen zeggen ingetogen kleinschalig project. De promotiecampagne is minder kleinschalig. Al enkele weken dagelijks reclame in deze krant, een glossy flyer in elke Truiense brievenbus en de aankleding van de vroegere Damart/lingeriewinkel op de hoek van de Brustemstraat moet kandidaat-kopers verlekkeren om een appartement te kopen in een van de drie stadsvilla’s op een boogscheut van de Grote Markt. Op sociale media is zelfs al een discussie ontstaan over die boogscheut: wie die boog dan bediend heeft en hoe dit dan gemeten werd. Maar het blijkt dus over 500 meter te gaan, een stuk verder dan een steenworp. Het is ook de boodschap om vliegensvlug te zijn, want 75 procent van de appartementen is al verkocht voor het begin van de lanceringsweken. Ja, er is precies toch nog wat kapitaal in onze stad.

Op dat stukje Sint-Truiden, amper een zakdoek groot (bij wijze van spreken, hé), is er een opbod der drie grote bouwpromotoren ontstaan. ‘Den aa Gilen’ met zijn Stadspoort en de jonge Verelst met Griso - de naam Griso komt blijkbaar van een zwarte diamant genaamd ‘de geest van De Grisogono’ van 312.24 karaat., misschien wel een verwijzing naar de prijzen die rond het half miljoen euro liggen - en dan Voluit van Vossius met de Coëme stadsvilla’s. Het komt erop neer dat er op een afstand van goed 50 meter meer dan honderd appartementen bijkomen.

En op een steenworp (ongeveer 30 meter, uitgetest in open veld met een steen van om en bij de 250 gram) staat eenzaam en alleen tussen al die grandeur van exclusieve appartementen een huis van, mijn inziens, bijna 100 jaar oud met daarin een kebabzaak gevestigd. Waar ze ten andere hele lekkere Armeense kebab aanbieden. Blijkbaar is de eigenaar van deze op het eerste zicht doorn in het oog (nog) niet gezwicht voor de ongetwijfeld mooie som die geboden werd. Positief is het wel voor de Armeense uitbaters van de kebabzaak, als al deze nieuwe bewoners op een vrijdagavond een hongertje krijgen, dan zitten die wel voor een paar jaar op rozen. En wie weet is de Pizza Hut er tegen dan eindelijk, dan is er nog keuze: pizza of kebab. Of een McDonald’s, maar dat is dan weer een boogscheut verder.