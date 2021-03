Luchtkapiteins controleren luchtkwaliteit in elke klas

“We willen de scholen in deze moeilijke tijden maximaal ondersteunen, daarom krijgen ze van ons een CO2-meter voor ieder klaslokaal en elke gemeenschappelijke ruimte”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “In totaal hebben we 41 stuks aangekocht.”

In basisschool De Bilter zijn ze de gemeente alvast dankbaar. “Verluchten doen we sowieso al, ramen en deuren staan hier altijd open. Maar het is wel fijn dat we via dit toestel nu bevestiging krijgen over de luchtkwaliteit in elk lokaal”, zegt directeur Ingrid Vangrootloon. “Bovendien is er in elke klas een luchtkapitein of luchtbaas aangesteld die het toestel in het oog houdt en, indien nodig, extra ramen en deuren openzet om te verluchten. Op die manier is iedereen mee verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit.”