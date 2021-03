Limburgse Wandelchallenge: op ontdekking langs de Oude Maas in Dilsen

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) van Dilsen-Stokkem haalt graag een frisse neus in de buurt van de Oude Maas.

Sofie Vandeweerd is trots dat haar stad op het vlak van natuur “een serieuze streep voor heeft.” De

Burgemeester Sofie Vandeweerd — © Serge Minten

burgemeester verwijst daarbij naar de Maas. “Een unieke biotoop heeft zich genesteld aan de boorden van de rivier. Daarnaast zijn er de grote plassen die ontstonden na de ontgrinding. Vandaag zijn ze omgetoverd tot populaire recreatie- en natuurgebieden.”

De blauwe wandellus omschrijft Vandeweerd als rustgevend en ontspannend. “De rust en de uitgestrektheid van de Oude Maasplassen typeren deze tocht. Ik wandel er regelmatig, want het startpunt ligt vlakbij mijn thuis. De omgeving blijft me keer op keer weer boeien.”

De wandeling start vlak aan de Oude Maas. Daar wordt het onmiddellijk duidelijk dat de Maas haar sporen heeft nagelaten in Oud-Dilsen. Hier vind je één van de meest opvallende Oude Maasmeanders in de Maasvallei. Tot in de 19de eeuw stroomde de rivier hier, maar geleidelijk aan verlegde de grillige stroom haar bedding meer naar het oosten. Zo liet ze de omgeving van de Oude Maas achter als een prachtig groen natuurgebied dat nu Europese bescherming geniet.

Broedende oeverzwaluw

We wandelen in noordelijke richting. Zodra we de verharde weg verlaten, steken we een oude Maasdijk over. Deze heeft nu geen waterkerende functie meer, maar door zijn doornige begroeiing vinden hier heel wat dieren een rustige schuilplaats. In de verte, aan de linkerkant, zien we het kasteel Ommersteyn liggen.

Vanaf wandelwissel 61 stappen we aan de onderkant van de huidige winterdijk. Het loont om even op de dijk te gaan kijken naar het achterliggende gebied. Dat werd recent nog aangepast om buurtbewoners beter te beschermen tegen hoogwater. De Maas kreeg hier meer ruimte en op deze locatie zal er terug aan landbouw worden gedaan. Aan de rechterkant van de dijk ligt de Schaapskuil. Deze plas is erg in trek bij tal van watervogels en in de steile oevers broeden oeverzwaluwen. Natuurpunt beschermt en beheert de Schaapskuil om de rust van de vogels te garanderen.

De Schaapskuil. — © RLKM

Verborgen erfgoed

We wandelen verder langs het gehucht Boyen en stappen vervolgens door een afwisselend landschap met akkers en weilanden. De tocht gaat over een brug over de Oude Maas en zo komen we terug aan de dorpskern van Oud-Dilsen. Aan je rechterkant bevindt zich hier een prachtig stukje lokaal erfgoed: de oude kapelanie met daarnaast het Mariapark, waar je de oude kerktoren en de Lourdesgrot kunt bewonderen. Maar let goed op, want door de hoge muren wandel je dit spirituele plekje zo weer voorbij. In de oude kapelanie vestigde restaurant Vivendum zich enkele jaren geleden. Via de Vissersstraat volg je de route totdat je weer op de startplek bent. Wie nog wat verder wil wandelen, kan een ommetje langs wijndomein Thilesna maken.

Mariapark — © rvb

Praktisch

Wandeling: Stokkem

Startplaats? Vissersstraat in Dilsen-Stokkem

Lengte? 4,6 km, 6.300 stappen in 1u10min

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

© www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

