Joachim Löw stopt na het EK als bondscoach van Duitsland ondanks contract tot 2022

Duits bondscoach Joachim Löw stopt na het EK van komende zomer na vijftien jaar trouwe dienst. ‘Jogi’ had nochtans een contract tot 2022. In 2014 werd hij nog wereldkampioen met Die Mannschaft. Dat leverde hem veel krediet op, maar na het mislukte WK 2018 en de 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League in november was hij onder vuur gekomen. Daarom vroeg hij zelf aan de Duitse bond om zijn contract een jaartje vroeger stop te zetten.