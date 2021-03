Limburgse Wandelchallenge: het schuiloord tegen rovers in de bossen van Ham

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Burgemeester Marc Heselmans (CD&V) uit Ham snuift meermaals de frisse lucht op in het natuurgebied Gerheserheide.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Burgemeester Marc Heselmans — © rr

Burgemeester Heselmans over de Gerheserheide: “Het is een prachtig stukje natuur in onze gemeente. Er is keuze uit meerdere uitgestippelde routes. Bovendien is het gebied goed toegankelijk en voldoende parkeerplaats in de buurt.”

Wie Gerheserheide zegt, zegt ook Den Tus. “Het is een prachtig natuurlijk ven of een waterplas. En dat midden in het bos met een uitzonderlijke fauna en flora tot gevolg. Den Tus is een mooie extra attractie tijdens een rustige tocht doorheen het groen.”

Schuilen tegen rovers

We vertrekken aan de parking van De Vuvuzela in Ham (knooppunt 2). We gaan door het bos (18), een stukje over verharde ondergrond (16 en 15) en zo terug het bos in (13 en 50). Aan de

Lourdesgrot — © rr

linkerkant zie je de Lourdesgrot liggen, verscholen in het groen. Deze grot werd gebouwd in de 19e eeuw in de kerk van Oostham. Tijdens de oorlog werd de grot volledig verwaarloosd. Uiteindelijk werd ze in 1959 afgebroken. Een groepje mijnwerkers vond dat jammer en bouwde de Lourdesgrot volledig opnieuw op in de bossen van de Warande.

We wandelen verder richting knooppunt 11. Onderweg passeer je de Schans van Gerhees uit de 17de eeuw. Een fort dat werd opgetrokken middenin een ven. Hierdoor werd het een ideaal schuiloord, waarin de streekbewoners zich konden verschansen tegen roversbendes. Na al die tijd ziet de schans er nu uit als een beboste landduin. Maar wie goed kijkt, ontdekt nog de overblijfselen van de wallen en grachten. Via een vlonderpad bereik je naast knooppunt 11 een uitkijkpunt naar de Schans van Gerhees.

(Lees verder onder de foto)

Uitzicht vanop de Schans van Gerhees — © rr

Zuur maar mooi

Vervolgens gaat het richting Heppen in Leopoldsburg (20), knooppunt 10 en 8. Nu zitten we in het hart van natuurgebied Gerheserheide. Typisch hier zijn de zandgrond en met dennenbossen begroeide duinen. Maar zo is het niet altijd geweest. De landduinen ontstonden na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, door de wind. De dennenbossen daarentegen zijn heel wat recenter. Tot in de 19e eeuw was Gerheserheide een uitgestrekt heideterrein, met hier en daar vennen en boomopslag. De schaarse bewoners leefden toen ook van de heide. Natuurpunt probeert dit landschap hier en daar te herstellen, in de hoop het gebied terug aantrekkelijk te maken voor de mysterieuze nachtzwaluw.

Verderop passeren we sterrenplekje ‘Den Tus’ (6 en 62). Dit ven is natuurlijk gevuld met zuur regenwater. Het werd verkozen tot één van de 20 mooiste plekjes van de Lage Kempen. De zuurtegraad van het water zorgt hier voor een unieke flora. Ten slotte vervolgen we de tocht om via knooppunt 62 en 61 terug bij de start aan knooppunt 2 te komen.

(Lees verder onder de foto)

Den Tus — © rr

Praktisch

Wandeling: Lourdes Grot en Gerheserheide

Startplaats? Parking van De Vuvuzela, Tuinstraat 1 in Ham

Lengte? 9,5 km, zo’n 2 uur

Signalisatie? Volg de wandelknooppunten: 2 – 18 – 16 – 15 – 13 – 50 – 11 – 20 – 10 – 8 – 6 – 62 – 61 - 2

Download hier de GPX-versie.

© rr

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.