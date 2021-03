De Uruguayaanse voetbalwereld is in rouw. Maandagochtend werd nabij de hoofdstad Montevideo het levenloze lichaam gevonden van Franco Acosta, die twee dagen ervoor was verdwenen toen hij samen met zijn broer de plaatselijke rivier Pando had geprobeerd over te zwemmen. Acosta had afgesproken met zijn familie om zijn 25ste verjaardag te vieren.