Steven Van Gucht: “Versoepelingen kunnen enkel onder beschermende mantel van vaccin”

Het aantal patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen gaat nog altijd in stijgende lijn. Uit voorlopige cijfers blijkt dat zij maandag met 1.998 waren, 61 meer dan in het weekend. Het aantal besmettingen lag op gemiddeld 2.336 per dag. Dat is een lichte daling (-3 procent) van het weekgemiddelde. Bij de coronadoden is er wel een toename merkbaar. Het weekgemiddelde ligt nu op 26,3 per dag, een stijging met 11 procent.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

“Jullie vastberadenheid loont”

“Voorlopig ziet het ernaar uit dat we het plateau van de voorbije maanden niet verlaten”, aldus Steven Van Gucht. “Een stijging blijft uit. Jullie vastberadenheid loont.” De viroloog benadrukte wel dat we de inspanningen moeten volhouden.

“De versoepelingen kunnen enkel doorgaan onder de beschermende mantel van het vaccin en op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne kan voortgezet worden”, waarschuwde Van Gucht. Hij verwees daarbij nog eens naar de dalende evolutie van het aantal overlijdens in woonzorgcentra sinds de vaccinatie daar begon. ‘We zien duidelijk dat de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk zijn vruchten afwerpt en we hopen dat binnen enkele weken ook te zien in onze ziekenhuizen.”

“Mogelijk zijn er lichte reacties zoals hoofdpijn, misselijkheid of koorts”, aldus de viroloog, die meegaf dat paracetamol kan helpen. Van Gucht benadrukte ook dat de overgrote meerderheid van de mensen die wereldwijd gevaccineerd worden, geen last hebben van bijwerkingen.

Die staan volgens Van Gucht bovendien in contrast met de gevolgen van een covid-besmetting, zoals een ziekenhuisopname (bij 7 procent van de besmettingen) of overlijden (1 procent). ‘Veel mensen ondervinden geen of milde gevolgen van een besmetting, maar wie wil meedoen aan die loterij?’

“Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg of laat besmet worden met dit virus, dit virus gaat niet verdwijnen”, benadrukte Van Gucht nog.

Thuiswerk volhouden

De viroloog stak ten slotte nog de thuiswerkers een hart onder de riem: “Het is door jullie dat we de scholen kunnen openhouden en perspectief kunnen bieden aan sectoren zoals de horeca. We willen daarom de werkgevers en werknemers nogmaals danken voor deze opoffering.”

Van Gucht waarschuwde wel dat er de voorbije weken meer woonwerkbeweging was. “Nu is er gemiddeld 19 procent meer thuiswerk dan gewoonlijk, enkele weken geleden was dat nog 26 procent. Ter vergelijking: in oktober, vlak voor het uitbreken van de twede golf, was thuiswerk verminderd tot 15 procent.”