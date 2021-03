Bij snelheidscontroles op de Grote Steenweg en in de Borgloonstraat zijn zondag in het totaal 56 hardrijders betrapt. Op de Grote Steenweg waar de snelheid beperkt is tot 70 km per huur bedroeg de hoogst geregistreerde snelheid 102 km per uur. In de Borgloonstraat waar een snelheidsbeperking geldt van 50 km per uur bedroeg de hoogst gemeten snelheid 81 km per uur. (tb)