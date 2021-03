In de Pesthuizenstraat in Geetbets is maandag rond 16.30 uur een auto zwaar beschadigd geraakt toen hij werd aangereden door een bromfiets waarop twee jongeren zaten. De jongeren pleegden vluchtmisdrijf. De politie kon na enig speurwerk de eigenaar van de bromfiets lokaliseren in Geetbets. Deze verklaarde de bromfiets uitgeleend te hebben aan een 14-jarige uit Diest. Op duozitting zat een 15-jarige uit Diest. Beiden hebben de feiten bekend. (tb)