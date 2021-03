DJ-poolHam serveert professionele livestreams

Tijdens het laatste weekend van februari demonstreerden 10 lokale dj's hun mixkunsten vanuit jeugdhuis De Stip naar ieders huiskamer via een spectaculaire livestream. Met green screen, videomix en uitmuntende geluidskwaliteit was er toch weer wat feest in Ham en omstreken.

DJ-poolHam is niet aan haar proefstuk toe. Begin november en december waren er reeds een zestal avonden pro-livestreams met lokale talenten. Met dit laatste event "dj-poolHam Locked In Final WKND" werden de dj-shows dan ook tot in de puntjes afgewerkt.Volgende livestreams zullen van op een zeer speciale buitenlocatie plaatsvinden, U hoort er nog van!Ontdek de sets op de facebookpagina 'djpoolham' of zoek via YouTube naar DJ Jermo, Wacki, Zwommebril, Vers, Rollin' Rage, PauPrince, Project Gio, Carre, Stagebrothers & Tijow.