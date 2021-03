Rebustocht naar aanleding van 5000 woorden in Dikke van Pale

In 2005 werd er binnen paalonline een taalcommissie opgericht om het Böetings, het Paals dialect, te bewaren. Het digitale woordenboek ‘De Dikke van Pale’ groeide zo stilaan met woorden en zinnen. Paalonline was bij de eersten waar men ook de woorden en zinnen via het geluidsfragment kon horen. Het werd een woordenboek met de terminologie van de boerderij, de put, natuur, getallen, roep- en bijnamen. Daarnaast kwamen er ook cursiefjes, Buitingse Kröenkels en de geschiedenis van de Limburgse dialecten bij. Met een mijlpaal van 5000 woorden, zinnen en uitdrukkingen wilde paalonline dit toch even in de kijker zetten. Nu viel dit ook net samen met de internationale Dag van de Moedertaal waarop Veldeke Belsj Limburg het dialect wilde promoten. Zo werden 18 foto’s en tekeningen van voorwerpen op een affiche geplaatst en in evenveel handelszaken opgehangen. Van deze foto/tekening moest men dan het dialectwoord ervan kennen of opzoeken in de Dikke van Pale. Het werd een succes. Velen deden de tocht te voet, anderen met de fiets, alleen, met het gezin of in een bubbel van 4.Op 7 maart werden dan de 12 gelukkige winnaars getrokken. Ze kregen allen, dankzij de sponsors, een mooi prijzenpakket met een totale waarde van bijna 700 euro.