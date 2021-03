Complimentenweek in de studierichting Maatschappij en Welzijn van campus Ursula

Jaarlijks vindt op 1 maart de complimentendag plaats. Voor de leerlingen van Maatschappij en welzijn de ideale gelegenheid om gedurende de hele week te zorgen voor extra complimentjes aan klasgenoten en medeleerlingen uit andere klassen. Aandacht voor welzijn is namelijk 1 van de 4 speerpunten van hun studierichting.

Tijdens de lessen Maatschappij en welzijn werd gewerkt rond het thema welbevinden en veerkracht. De leerlingen van de b-stroom kropen tijdens die lessen in hun pen en ontwierpen voor hun klasgenoten een complimentenkaartje dat ze in een mooi complimentenpotje stopten. Op die manier konden ze ervaren wat het effect van een complimentje is.De 2e-jaars Maatschappij en welzijn gingen creatief aan de slag en bedachten een complimentenposter met afscheurbare complimenten die in de schoolgangen opgehangen werden. Medeleerlingen, leerkrachten en opvoeders maakten er gretig gebruik van. Met stoepkrijt werden positieve boodschappen geschreven; motiverende uitspraken die zorgden voor een stijging van de dopamine en bij de lezers een goed gevoel opriepen.