Deelkoffie smaakt zoveel beter

In plaats van een koffiestop voor Broederlijk Delen, kun je eerlijke koffie bestellen en daarmee projecten in het Zuiden steunen.

Ook Parochie Gruitrode doet mee. Sinds enkele weken kun je deelkoffie bestellen. Die smaakt zoveel beter. Ten eerste heeft de koffie een eigen smaak die door de gebruikers erg gewaardeerd wordt. Ten tweede steun je daarmee de koffieboeren in het Zuiden door hen een eerlijke prijs te geven voor hun koffie. En bovenop steun je hiermee projecten van Broederlijk Delen. Van ieder pakje van 250 gr. dat je aankoopt aan 6 euro gaat de helft naar de projecten van Broederlijk Delen. En daarmee kan Broederlijk Delen weer andere boeren ondersteunen.Parochie Gruitrode sluit ook aan bij deze actie. Nu Pasen nadert zijn paaseitjes erg in trek. Die kan je nu ook bestellen. Het zijn gevulde biologische paaseitjes in een mix van fondant, wit-praliné, melk en melk praliné met producten uit Peru, Madagascar en India. Een pakketje van 160 gr. kost 6 euro. Bestellen bij Louis Maus, Dorpsstraat 38, 3670 Oudsbergen. De bestelde koffie en paaseieren worden thuis geleverd door de pakjesdienst van de parochie. Deze actie loopt tot Pasen (4 april).