Zesdejaars Klim-op Meeuwen doen natuurbeheer in Vliegeneinde

De 42 leerlingen van de twee zesdejaren van Klim-op Meeuwen van juf Christel en meester Marc zijn een vaste en sterke ploeg in het Educatief Natuurbeheer in hun eigen Oudsbergen. Op maandag 1 maart waren ze weer present in deelgebied Vliegeneinde in natuurgebied Vallei van de Abeek.

Na de nodige uitleg op vlak van doelstelling en veiligheid leefden ze zich uit in het aandragen van afgezaagde jonge elzen naar een door vrijwilligers bediende hakselaar. De snippers werden de volgende dag al gebruikt voor het herstel van wandelpaden in Ellikom. Jeugdig enthousiasme, inzet, kracht en behendigheid waren de ingrediënten om deze beheerwerken volgens planning uit te voeren. Herstel en behoud van hooiland of beemd is belangrijk voor de biodiversiteit en de eigenheid van een gebied. Gehoorbeschermers en handschoenen droegen bij aan de veiligheid.In deze coronatijden is het voor de kinderen een mooie gelegenheid om zich uit te leven. Er werd gewerkt in een leerjaarbubbel met parallelklassen, waardoor tegemoet werd gekomen aan de coronarichtlijnen. De vrijwilligers droegen een mondmaskers of een helmvizier. Warme choco was er ditmaal niet bij. Jammer want dat zijn altijd mooie momenten van rust, spelen en bijpraten. Voor Leslie Verhulst, de nieuwe educatieve medewerkster, was het een positieve ervaring. De wandeling terug naar school was de afsluiting van een geslaagde dag in de natuur.