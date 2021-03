Leerlingen houttechnieken van campus de helix leveren schitterend werk

In de studierichting houttechnieken worden leerlingen opgeleid tot vakarbeiders in de houtnijverheid. Alle aspecten komen aan bod, gaande van binnen- en buitenschrijnwerk over timmerwerk, houtbouwmethoden, uitvoeringsmethoden en onderzoek en analyse van materialen. Dit alles gebeurt in een evenwicht tussen theoretisch-technische vakken en praktijkvakken.

De echte praktische toepassingen in real life worden gerealiseerd in werkplekleren. Dat gebeurt bij Hotec in Genk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in houten trappen en binnendeuren. Iedere donderdag draaien zij mee in het rotatiesysteem van het bedrijf en leren zo alle afdelingen kennen, zowel van de constructie als de afwerking in de verf- en spuitafdeling. Als kers op de taart mogen ze de deuren en trappen gaan plaatsen on-site bij de klant. In deze coronatijd gebeurt alles uiteraard coronaveilig. Door de nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, komen de leerlingen in een andere omgeving terecht. Hierdoor kunnen ze hun opgedane schoolse kennis meteen omzetten in het werkveld. Tevens is dit voor hen de ideale stap naar de industrie waar ze met hun diploma tewerkgesteld zullen worden. Ze krijgen een zicht op wat de industrie van hen in de toekomst verwacht.