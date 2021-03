Dior trekt naar sprookjesachtig Versailles met nieuwste collectie

Is het een sprookje, een dansvoorstelling of een defilé? Creatief directeur Maria Grazia Chiuri leek niet te kunnen kiezen toen ze haar nieuwste collectie voor Dior wou voorstellen aan de hand van een kortfilm.

Maria Grazia Chiuri trok voor de opnames van Disturbing beauty naar Versailles. Daar stelde ze in samenwerking met regisseur Fabien Baron een kortfilm samen waarin niet alleen haar nieuwste creaties voor de herfst-winter van 2021 worden gepresenteerd, maar we krijgen ook een soort van sprookjesachtig verhaal en een dansvoorstelling te zien.

Net zoals onder meer Valentino kiest Dior vooral voor zwart-witcombinaties - een duidelijke trend bij heel wat modehuizen voor volgende herfst - met hier een daar een rood accent. Grazia Chiuri haalde ook inspiratie bij films als Little red riding hood en Beauty and the beast. Opvallend zijn ook de doornen waarlangs de modellen in de spiegelzaal moeten lopen, dat is dan weer een verwijzing naar Doornroosje.

Dat het modehuis naar Versailles trok, is trouwens ook geen toeval, wat de twee partijen delen al langer een band. Zo stond in 2012 Raf Simons nog aan het hoofd van Dior en ook hij liet toen een reeks filmpjes opnemen in het château. In 2018 bracht Dior ook nog een juwelencollectie uit die was opgedragen aan het kasteel.