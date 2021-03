Online misviering plots verstoord door opmerkelijke ‘psalm’: “Rap in de ochtend maakt iedereen wakker”

Priester zet verkeerde cd op, een beetje rap in de ochtend maakt iedereen wakker. — © Ruptly

Een Ierse priester wilde woensdag zijn mis online vieren, maar had blijkbaar de verkeerde cd uitgekozen om zijn preek kracht bij te zetten. Toen priester Pat de eucharistieviering wilde openen, schalde plots de Britse rapper Black the Ripper door het kerkgebouw. “Een beetje rap in de ochtend maakt iedereen wakker”, aldus de grinnikende geestelijke die de wereld al rond ging omdat hij virtuele assistent Alexa gebruikte als misdienaar. “Ik hoop dat nu niemand problemen met zijn bloeddruk heeft.”