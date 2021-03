Het coronavirus heeft het afgelopen jaar hard toegeslagen. In Vlaanderen bedraagt de zogenaamde incidentiegraad, die het aantal besmettingen per 100.000 inwoners weergeeft, 5.260. Dat cijfer is uiteraard in elke gemeente anders, maar het geeft een goed beeld van hoe corona overal aanwezig was. Op onderstaand kaartje kun je de incidentiegraad in jouw gemeente bekijken.