Regenboogvlag wappert boven Wetstraat 16: “Hier moet iedereen zichzelf zijn”

“Het is belangrijk dat we allemaal samen duidelijk maken dat er in ons land geen enkele plaats is voor haat. Hier moet iedereen zichzelf kunnen zijn, wat ook je seksuele voorkeur of genderidentiteit is”, aldus premier De Croo, wiens kantoor in de “Zestien” gevestigd is.

Het uithangen van de regenboogvlag is een gebaar van medeleven met de familie en vrienden van David. “Maar het is ook een teken van steun en solidariteit aan alle jongeren die zich nu zorgen maken of ze wel hun coming out moeten doen, aan de LGBTI-koppels die bang zijn om hun liefde voor mekaar op straat te tonen”, legt de premier uit. “LGTBIQ-rechten zijn fundamentele rechten. Maar geen enkel recht is ooit helemaal verworven. Ik zal dag na dag voor die vrijheid blijven vechten”, besluit hij.