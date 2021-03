Officieel: KV Kortrijk verhuurt Brendan Hines-Ike aan het DC United van Hernan Losada

KV Kortrijk heeft dinsdag de uitleenbeurt van verdediger Brendan Hines-Ike aan MLS-club DC United bevestigd. De 26-jarige Amerikaan was geen basisspeler in het Guldensporenstadion en gaat in zijn thuisland op zoek naar meer speelminuten.

Hines-Ike kwam dit seizoen slechts acht keer in actie voor Kortrijk. In totaal speelde hij 53 matchen voor KVK. Bij DC United zal hij gecoacht worden door Hernan Losada. Die verliet in januari Beerschot voor een avontuur in de MLS.

De huurperiode geldt voor één seizoen. De nieuwe MLS-competitie start op 3 april.