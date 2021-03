Man schrikt zich rot wanneer hij tong van dodelijke slang uit wc ziet piepen

Een Cambodjaanse man denkt dat iemand een boodschap in zijn toilet heeft achtergelaten zonder door te spoelen wanneer hij dringend het kleinste kamertje moet gebruiken. Maar hij schrikt zich een hoedje wanneer hij plots de gevorkte tong van een cobra ziet piepen. Ray Sophia zoekt snel hulp, maar wanneer hij terugkomt, is de dodelijke gifslang verdwenen. “Ik heb mijn wc al een week niet gebruikt”, aldus Sophia, die blij is dat hij de slang gezien heeft voor hij zich neerzette. “Ik zal dat toilet pas opnieuw gebruiken als ik honderd procent zeker ben dat de cobra verdwenen is.”